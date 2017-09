Android Pay breidt uit in België

Bewerkt door: ADN

6/09/17 - 12u00 Bron: Belga

© belga.

Android Pay, de betaalapp van Google, is voortaan voor meer gebruikers beschikbaar. Ook KBC gaat in zee met de technologie en BNP Paribas Fortis biedt de app behalve voor kredietkaarten nu ook aan voor Maestro-betaalkaarten. Dat melden de verschillende bedrijven vandaag.

In maart kwam de betaalapp van het internetbedrijf naar België. BNP Paribas Fortis en dochterbanken Fintro en Hello Bank lanceerden de app voor klanten met een kredietkaart met een smartphone met Googles besturingssysteem Android. Toen klonk het dat eind mei de klanten met een bankkaart, de klassieke debetkaart, zouden volgen. Die uitbreiding komt er uiteindelijk dus in september.



Alle klanten van BNP Paribas Fortis en bijhorende banken kunnen nu de app gebruiken met hun bankkaart. Om te betalen volstaat het om de smartphone naast de betaalterminal te houden, zonder een app te openen. Voor bedragen tot 25 euro kan dat zonder de smartphone te ontgrendelen.



Een voorwaarde is wel dat de betaalterminal, net als de smartphone, uitgerust is met de NFC-technologie, voluit 'Near Field Communication'. Meer dan de helft van de betaalterminals in België ondersteunt reeds NFC.



Bij KBC, de Waalse dochter CBC en KBC Brussels kunnen de klanten vanaf vandaag de app gebruiken gekoppeld aan de debetkaart (Maestro). Net als bij BNP Paribas Fortis moet de gebruiker de telefoon ontgrendelen voor bedragen vanaf 25 euro of na een aantal opeenvolgende betalingen met bedragen onder 25 euro.