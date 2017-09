EB

De maximumprijs van diesel gaat morgen omhoog met 2,3 cent per liter. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie.

Wie diesel tankt, betaalt vanaf donderdag maximaal 1,326 euro per liter. Het is de eerste prijsverandering in meer dan een maand voor diesel.



De prijsstijging is het gevolg van duurdere olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.