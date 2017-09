Vandaag Open Monumentendag én Dag van de Architectuur

jv

10/09/17 - 05u14 Bron: Belga

Het Prinsenkasteel in Grimbergen. © Dieter Nijs.

In Vlaanderen vindt op vandaag al voor de 29ste keer de Open Monumentendag plaats. Honderden monumenten, historische landschappen, archeologische sites en varend erfgoed laten zich die dag van hun mooiste kant zien. Voor het eerst valt de Open Monumentendag samen met de Dag van de Architectuur.

"Dat is een bewuste keuze geweest", zegt Liesbeth De Maeyer van de Vlaamse erfgoedorganisatie Herita. "Wij geloven heel hard in de herbestemming van monumenten en het samengaan van oud en nieuw." Herita hoopt dan ook dat in de toekomst vaker samengewerkt zal kunnen worden. "Zo bereiken beide evenementen een breder publiek", aldus De Maeyer. Herita en het Vlaams Architectuurinstituut hebben een selectie gemaakt van een twintigtal plekken in Vlaanderen die getuigen van de geslaagde combinatie tussen oude en nieuwe architectuur, die terug te vinden is op de website.



In totaal worden in heel Vlaanderen 1.018 gratis activiteiten georganiseerd, zoals begeleide uitstappen of rondleidingen en concerten. Het aantal bezoekers voor de Open Monumentendag schommelde de afgelopen jaren rond de 40.000, en de organisatie hoopt dit jaar op een gelijkaardig aantal aanwezigen. "Veel activiteiten vinden buiten plaats, dus het weer kan altijd een spelbreker zijn", aldus Liesbeth De Maeyer nog.



Minister-president Geert Bourgeois, bevoegd voor erfgoed, zal zondag alvast een bezoek brengen aan de Open Monumentendag. Hij geeft een symbolische start aan de restauratiewerken van de Sint-Bernardusabdij in Bornem, een abdij uit 1603 die nog steeds een kloostergemeenschap herbergt. Daarnaast brengt Bourgeois een bezoek aan de zwavelzuurfabriek langs de Schelde in Ledeberg. De site sluit aan bij het historische Sint-Pieterskwartier, waar tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw een gordel van katoen- en vlasfabrieken ontstond.



Alle info op www.openmonumentendag.be.