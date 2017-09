Reclamebord begluurt u

NADINE VAN DER LINDEN

6/09/17 - 05u00

© Tim Dirven.

In shoppingcentra verspreid over het land houden ­reclameborden het passerende publiek in de gaten met ingebouwde cameraatjes. De panelen zijn geplaatst door Dooh-tv, een Belgisch bedrijf dat eigendom is van marktleider JCDecaux. Daar noemen ze de camera's liever "visuele sensoren" en benadrukken ze dat er geen beelden bijgehouden worden.