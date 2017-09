Korting bij Mediamarkt: keukenrobot van 361,99 voor ... 499 euro

rvl

5/09/17 - 12u05

Een wel erg opmerkelijke promotie deze week bij Mediamarkt: een keukenrobot van 361,99 euro staat nu te koop voor ... 499 euro. Geen korting dus, maar wel een fikse meerprijs. Hallo, Mediamarkt?

Het was een opmerkzame Twitteraar die de vreemde "promotie" opmerkte in een mailing van Mediamarkt. "Die eerlijke reclame, het is toch even wennen", merkte Mario op. Een keukenrobot van het merk Moulinex ging van de origineelprijs van 361,99 euro naar 499 euro, liefst 137,01 euro méér.



Mediamarkt zelf reageerde - ook op Twitter - snel op het voorval. In de mailing was een foutje gebeurd en waren twee cijfers van plaats gewisseld. De originele prijs van de keukenrobot bedroeg niet 361,99 euro, maar wel 631,99. Om de blunder te compenseren biedt Mediamarkt de aanbieding een dag langer aan.