N-VA: "Pensioen werkloze 50-plussers durven herbekijken"

TT

4/09/17 - 14u14 Bron: Belga

© photo news.

Pensioendiscussie Dat het pensioen van vijftigplussers die langer dan één jaar werkloos zijn nog wordt berekend op het laatst verdiende loon, "moeten we durven herbekijken". Dat zegt N-VA-Kamerlid en pensioenspecialist Jan Spooren. De pensioenhervorming in het zomerakkoord, die afgelopen weekend nog felle discussies veroorzaakte tussen meerderheid en oppositie, is evenwel nog niet rond, meent hij.

Nieuwe dag. Minister van Pensioenen bevestigt dat wie na 50e job verliest minder pensioen krijgt. Weten ze het wel? pic.twitter.com/lxMbxO6nr4 — John Crombez (@johncrombez) Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten en haar sp.a-collega John Crombez kregen het gisteren in De zevende dag en op Twitter aan de stok over de pensioenhervorming in het zomerakkoord. Volgens Crombez zouden werkloze vijftigplussers na een jaar werkloosheid terugvallen op een basisbedrag, maar Rutten haastte zich om dat "klinkklare onzin" te noemen. Lees ook Meerderheid en oppositie ruziën over pensioenbeslissingen uit zomerakkoord

"Geen zwart-witverhaal" Nieuwe dag, laatste keer: dat is niet beslist. En dat is de waarheid. Eerlijker is beter, dat zou jij moeten weten ¿¿. — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) "Het gaat hier niet om een zwart-witverhaal waarbij een partij gelijk of ongelijk heeft. Er waren inderdaad verschillende nota's, en bovendien gaat het om een technisch erg complexe materie", licht Spooren toe. Volgens de N-VA-pensioenspecialist staat er echter nog niets vast, en wordt het hele dossier in de komende dagen bekeken onder leiding van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR).



Spooren vindt wel dat de regering "het systeem moet durven herbekijken". "Anders komen de pensioenen onder druk te staan". Bovendien "mag wie werkt een verschil zien met iemand die dat niet doet in zijn of haar pensioen". Het N-VA-Kamerlid waarschuwt ook voor een mogelijke "inactiviteitsval" als werkloze vijftigplussers niet aangespoord worden om te werken.