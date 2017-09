Meerderheid en oppositie ruziën over pensioenbeslissingen uit zomerakkoord

TT

3/09/17 - 19u36 Bron: Belga

Sp.a-voorzitter John Crombez en Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten. © belga.

Pensioenen Partijvoorzitters John Crombez (sp.a) en Gwendolyn Rutten (Open Vld) zorgden vanmorgen voor een opmerkelijk welles-nietes-spelletje over de pensioenen in De Zevende Dag. Daarna ging de discussie verder op Twitter. Crombez stelde dat de regering beslist heeft dat wie na 50 werkloos wordt en langer dan een jaar werkloos is, 140 euro minder pensioen zal krijgen, maar Rutten deed dit af als "klinkklare onzin".

Je blijft een document verspreiden als beslissing. Dat is fake. En je maakt mensen bang met verlies van pensioen, quod non. Beetje fatsoen. — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) Je kunt niet én 20 miljoen euro minder pensioenen uitbetalen in 2019 dan voorzien, én niemand een lager pensioen geven in 2019 dan voorzien. — matthias somers (@matthias_somers) Groen-Kamerlid Kristof Calvo wil intussen dat minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) deze week uitleg komt geven in het parlement. De woordvoerder van premier Michel benadrukt dan weer dat er tijdens de superministerraad geen beslissing genomen werd in de zin van wat de sp.a-voorzitter beweerde.



Terwijl John Crombez tijdens het debat volhield dat de regering wel degelijk een beslissing genomen had, bleef Gwendolyn Rutten erbij dat de regering volledig het tegenovergestelde beslist had. "U moest zich schamen. Stop met mensen bang te maken", sneerde ze. Maar de sp.a-voorzitter hield voet bij stuk en verwees ook naar verklaringen van Open Vld-Kamerlid en voormalig minister van Pensioenen, Vincent Van Quickenborne, van begin augustus, dat 50-plussers die meer dan een jaar werkloos zijn minder pensioen zullen krijgen.