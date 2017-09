In zes stappen naar een zorgeloze lening

Door: redactie

Een nieuwe laptop, een dringende herstelling van de auto of gewoon zin in een reis? Soms hebt u niet genoeg geld op de spaarrekening om dat allemaal te financieren. Een persoonlijke lening kan u daarbij helpen. Hoe pakt u dat verstandig aan?

Hebt u echt een lening nodig? Het is verleidelijk om snel een lening af te sluiten als u even krap bij kas zit. Bedenk wel dat u altijd meer terugbetaald dan de som die u leent. Er zijn de intresten en soms ook dossier- of beheerkosten. Een persoonlijke lening lost op korte termijn het financieringsprobleem op, maar op de langere termijn is daar wel een vrij hoge prijs aan verbonden. Bedenk daarom altijd of het wel nodig is om een lening aan te gaan. Maak een onderscheid tussen dringende aankopen (zoals de reparatie van het dak, de herstelling van een wagen of de vervanging van een kapotte koelkast) en aankopen die u misschien nog even kan uitstellen (zoals een reis of de aankoop van een nieuwe laptop). In het laatste geval is het vaak beter om te wachten tot het nodige bedrag bij elkaar is gespaard.



Wees er zeker van dat u de lening kan terugbetalen Sluit alleen een persoonlijke lening af als u zeker bent dat u uitzicht hebt op voldoende inkomsten voor de maandelijkse afbetaling. Om een idee te geven: als u voor een looptijd van 2 jaar 2.500 euro leent aan een jaarlijks kostenpercentage (JKP) van 4,99% - dat is volgens de vergelijkingsmodule van Spaargids momenteel het goedkoopste tarief - dan moet u maandelijks 109,54 euro afbetalen.

Betaal eerst uw oude leningen af Het is nooit een goed idee om leningen op te stapelen of de afbetaling van de ene lening te financieren met de andere. Zo bouwt u in een mum van tijd een grote schuld op, die alleen maar lastiger wordt om weer in te lossen. Denk ook niet dat een bank of kredietinstelling niet weet dat u elders ook nog lopende leningen hebt. Alle leningen worden geregistreerd bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. Als banken of kredietinstellingen merken dat u al verschillende lopende leningen hebt en ze vermoeden dat u de nieuwe lening niet zal kunnen terugbetalen, dan mogen ze zelfs geen nieuwe lening toekennen.



Vergelijk de intresten en kosten van de verschillende leningen Net zoals bij hypothecaire leningen loont het de moeite om ook voor een persoonlijke lening het aanbod van de verschillende aanbieders te vergelijken. We nemen even het voorbeeld van een lening van 5.000 euro met een looptijd van drie jaar. Beobank heeft met een JKP van 4,99% het goedkoopste tarief in de aanbieding. Daarmee betaalt u elke maand 149,58 euro af. De totale intrest bedraagt 384,88 euro. CPH is met een JKP van 10,20% de duurste aanbieder. Dan betaalt u maandelijks 160,75 euro af en komt de totale intrest uit op 787 euro.



Zorg dat u de afbetalingsvoorwaarden kent Vooraleer u een lening afsluit, bekijkt u best ook even of er een mogelijkheid is om de lening vervroegd terug te betalen en welke kosten daaraan verbonden zijn. Er is altijd kans op een meevaller of nieuwe financiële middelen. De compensatie die een kredietgever mag aanrekenen voor het verlies aan intresten bij vervroegde terugbetaling is overigens wettelijk begrensd. Als u het volledige bedrag vervroegd terugbetaalt is dat maximaal 1% van dat bedrag (als het nog op meer dan een jaar terugbetaald moest worden) of maximaal 0,5% (als het bedrag binnen het jaar terugbetaald moest worden).