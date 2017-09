Uw lening vervroegd aflossen kan een goed idee zijn

Door: redactie

Geld op een spaarboekje of termijnrekening zetten brengt vandaag bijna niets meer op. Is het dan niet beter om een stuk van uw lening vervroegd af te lossen? Of is het door die lage stand van de rente beter om ze te herfinancieren om op die manier een voordeel te realiseren?

Sparen versus terugbetalen Geld op een spaarboekje brengt tegenwoordig niet zo veel meer op. De meeste rekeningen bieden het wettelijke minimum met een basisrente van 0,01% en een getrouwheidspremie van 0,10%. Als u een spaarbedrag van 10.000 euro een jaar laat staan, wint u in dat geval aan het einde van de rit 11 euro aan interesten.



Een vervroegde terugbetaling van uw lening klinkt dus verleidelijk. Neem dat die een rente van 2,15 procent bedraagt, dan levert een terugbetaling van 10.000 euro een besparing van 215 euro aan intrestlasten op. Dat is bijna 20 keer het bedrag van de intresten die u zou krijgen op een spaarboekje.

Geen zuivere winst Jammer genoeg is dit een iets te rooskleurige versie van de realiteit. Wie een deel van zijn geleend kapitaal vervroegd terugbetaalt - en dat mag wettelijk altijd- moet namelijk een boete betalen. Die zogenaamde wederbeleggingsvergoeding bedraagt drie maanden intresten. Op een terugbetaald kapitaal van 10.000 euro is dat 53,75 euro. Dat maakt de vervroegde terugbetaling al iets minder aantrekkelijk, maar nog steeds interessant. Bovendien moet u de wederbeleggingsvergoeding maar één keer betalen en kunt u blijvend genieten van de besparing aan intrestuitgaven.



Daarnaast moet u ook rekening houden met fiscale implicaties. Voor een lening die in 2014 werd afgesloten, geniet u de eerste tien jaar van een woonbonus van 3.040 euro. Zakt uw terugbetaling onder dit bedrag, dan ziet u een stuk belastingbesparing verloren gaan. Voor oude leningen geldt dat de woonbonus een belastingbesparing oplevert tegen de hoogste schijf waarin de lening valt en dat kan oplopen tot 50%.