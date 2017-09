'Meneer Jacobs van de fiscus' aan de lijn? Haak meteen in

TIM VAN DER ZEYPEN

Een anonieme beller die zich voorstelt als 'meneer Jacobs' van de FOD Financiën probeert ondernemers op te lichten met een 'aanbod' om te adverteren. Wie weigert, krijgt te horen dat hij extra controles van de fiscus mag verwachten. Bij het NSZ liepen al een honderdtal meldingen binnen.

Al een hele week belt een opdringerige man ondernemers op via een anoniem nummer. Hij stelt zich voor als 'meneer Jacobs'. "Wilt u advertentieplaats kopen in onze tweejaarlijkse publicatie van de FOD Financiën?", klinkt het daarna. "Neen? Ik zou er toch nog maar eens over nadenken. Want anders zal de fiscus u extra komen controleren." Wie de man is, weet voorlopig niemand. Wel zeker is dat hij helemaal geen ambtenaar bij de FOD Financiën is, en dat hij er alleen op uit is om zelfstandigen op te lichten.



De fiscus benadrukt dat ze geen 'meneer Jacobs' in dienst hebben, en ook het informatieblad waarvoor de man advertenties verkoopt, bestaat niet. "Jammer genoeg stellen wij vaak vast dat onze dienst gebruikt wordt om mensen op te lichten", bevestigt Francis Adyns, woordvoerder bij FOD Financiën.