Een vraag voor Financiën? Ga langs in één van de 11 infocenters

Bewerkt door: mvdb

31/08/17 - 11u44 Bron: Belga

De FOD Financiën opent morgen op 1 september 11 infocenters in heel België. In die centra kan de burger terecht met vragen allerhande over financiële kwesties.

De burger kan in de centra terecht met vragen om een afbetalingsplan en over een terugbetaling, om de wijziging van een rekeningnummer door te geven, met een aanvraag tot tussenkomst van DAVO (onderhoudsgeld) of om een kadastraal uittreksel te bekomen, luidt het.



Je kan er ook aangifte doen of een attest krijgen inzake eigendom/erfopvolging, ingebruikname of einde van de werken (43B) of schuldvrij te zijn. Daarnaast is registratie van huurcontracten, schenkingen en nationaliteitsaanvragen er mogelijk.



De centra komen in Brugge (Koning Albert 1-laan 1-5), Antwerpen (AMCA Italiëlei 4), Gent (Gaston Crommenlaan 6) , Hasselt (Voorstraat 43), Brussel (Finance Tower - Kruidtuinlaan 50), Leuven (Philipssite 31), Luik, Namen, Charleroi, Bergen en Neufchâteau en zijn open van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12 uur.