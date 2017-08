Prijzige boter zorgt voor dure koffiekoeken

TK

31/08/17

© Thinkstock.

De prijs van boter is de laatste 18 maanden verdubbeld, en dat begint de consument te voelen. Zes op de tien bakkers heeft intussen zijn prijzen verhoogd met gemiddeld vijf tot twintig eurocent, blijkt uit een rondvraag van Het Nieuwsblad.

We hebben roomboter jarenlang angstvallig vermeden, maar nu onderzoek heeft uitgewezen dat vet niet per se slecht hoeft te zijn, wordt het product weer populairder. Intussen is de melkproductie in Europa echter gedaald, waardoor de prijs van boter fiks gestegen is: het laatste anderhalf jaar is de prijs meer dan verdubbeld. Tel daarbij de stijgende personeelskosten, en het zal je niet verbazen dat bakkers het beginnen te voelen in hun portemonnee.



Uit een rondvraag bij honderd bakkers blijkt dat zestig van hen hun prijzen al verhoogden of dat in de toekomst van plan zijn. Dan gaat het vooral om producten met veel boter, zoals koffiekoeken en taarten. "Voor brood en pistolets heb je minder boter nodig, dus die zijn qua prijs minder gestegen", verduidelijkt Luc De Boey van Bakkers Vlaanderen aan VTM NIEUWS. "Maar om bijvoorbeeld een botercake of een croissant te maken, heb je wel veel boter nodig en daar zien we dan ook een prijsstijging."