Schuldsaldoverzekeringen vergelijken levert duizenden euro's op

HEIDI GABEL

31/08/17 - 06u53

© thinkstock.

Het is een klassieker: de bank is bereid je een korting te geven op je woonkrediet, áls je ook je schuldsaldoverzekering bij hen afsluit. Maar pas op, want soms kan je duizenden euro's uitsparen door dat niet te doen. Zelfs als je dan die korting misloopt, zo becijferde Spaargids.be.

Iedereen die op zoek gaat naar een hypothecair krediet wil hetzelfde: zo weinig mogelijk betalen. Het is dan ook verleidelijk om in te stemmen wanneer de bank voorstelt een korting te geven, op voorwaarde dat je ook hun schuldsaldoverzekering neemt. Onderzoek van Spaargids.be leert echter dat kredietnemers zich op die manier serieus in de vingers kunnen snijden. "Vaak zijn de polissen die via de bank worden aangeboden een pak duurder geprijsd dan de goedkoopste aanbieding op de markt", weet Kristof De Paepe van Spaargids.be. De leningen die bezoekers van Spaargids.be onderhandelden, tonen dat aan. Zo moet een koppel dertigers dat over 20 jaar 250.000 euro leende bij Hello Bank, over die looptijd in totaal 9.500 euro aan premies betalen voor zijn schuldsaldoverzekering. Bij de goedkoopste aanbieder op de markt, in dit geval Elitis Top Cover, zou dat echter slechts 5.800 euro geweest zijn. Met andere woorden: de kredietnemers betalen ruim 3.700 euro 'te veel' voor hun polis.





Meerprijs Helemaal spijtig wordt het wanneer de schuldsaldoverzekering van de bank zoveel duurder is, dat de meerprijs die je betaalt voor je polis groter is dan de korting die je krijgt op je krediet. "Een 'voordelige' lening kan daardoor toch nog duizenden euro's meer kosten dan wanneer je de korting laat schieten en op zoek gaat naar de goedkoopste polis op de markt", waarschuwt De Paepe. Ook het koppel van zonet zag zijn rentevoet zakken van 2,40% tot 2,30%, omdat het een schuldsaldoverzekering afsloot bij dezelfde bank. Die korting van 0,10% levert hen over die looptijd een besparing van 2.833 euro aan interesten op. Maar in ruil tekenden ze wel in op een duurdere polis. En die kost hen, zoals we net zagen, 3.700 euro meer dan bij andere spelers. Resultaat: op het eind van de rit maakt de korting het woonkrediet zelfs duurder, in dit geval 867 euro. Soms kan die rekening enorm oplopen. Een koppel vijftigers dat een gelijkaardige lening aanging bij Hello Bank bijvoorbeeld, bespaarde voor 1.632 euro aan interesten, maar had wel 10.140 euro aan premies voor zijn schuldsaldoverzekeringen kunnen uitsparen, door beter te vergelijken. Zo 'verhoogde' de kostprijs van hun lening uiteindelijk met liefst 8.508 euro.





Geen hogere wiskunde "Het is jammer dat consumenten de moeite doen om het laagste tarief op de markt op de kop te tikken, maar dat voordeel nadien zomaar weggeven door niet kritisch te zijn over de kostprijs van hun schuldsaldoverzekering", merkt De Paepe op. "Vergelijken blijft lonen. Daarvoor is geen hogere wiskunde, noch veel tijd nodig." Spaargids.be maakt het via hun website bijvoorbeeld mogelijk om in een paar tellen offertes aan te vragen voor polissen. Dat kan via deze link.