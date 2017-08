Inflatie is gestegen in augustus (net als de prijs van deze producten)

Bewerkt door: HA

De inflatie is in augustus gestegen van 1,78 tot 1,90 procent. Dat meldt de FOD Economie.

Volgens het persbericht van de FOD steeg de consumptieprijsindex in augustus tot 105,22 punten. De inflatie nam toe van 1,78 tot 1,90 procent. De gezondheidsindex steeg 0,05 punten tot 105,68 punten. De inflatie, berekend op basis van de gezondheidsindex, bleef onveranderd op 1,64 procent.



In de loop van augustus steeg vooral de prijs van vlees, brandstof en lichaamsverzorgingsproducten. Vliegtuigtickets, mobiele telefonie, groenten en alcoholische dranken daalden dan weer het meest in prijs.