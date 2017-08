Vertrouwen in landbouwproducten blijft groot, ook na de fipronilcrisis

Bewerkt door: aja

30/08/17



Vier op de vijf Belgen (80 procent) heeft vertrouwen in Belgische landbouwproducten. Dat blijkt uit een studie die iVox uitvoerde bij 1.000 Belgen in opdracht van landbouwsalon Agribex. Voor de fipronilcrisis was het vertrouwen 84 procent. Daaruit blijkt volgens Agribex dat de fipronilcrisis weinig invloed heeft gehad op het vertrouwen van de Belgische consument.

Hoewel Belgen denken dat ze vrij goed op de hoogte zijn over hoe een Belgische boer zijn professioneel leven invult, blijkt uit het onderzoek dat hun kennis over de landbouwsector toch eerder beperkt is.



Slechts zes procent van de ondervraagden kan uit een reeks appelsoorten de Belgische soorten aanduiden, een derde van de respondenten heeft geen flauw idee hoeveel landbouwbedrijven België telt en ook het gemiddeld aantal koeien dat een melkveebedrijf heeft, is een groot raadsel voor heel wat Belgen. De meningen over de sector sinds de fipronilcrisis worden wel meer uitgesproken en minder mensen waren onbeslist.



Toch is dit gebrek aan kennis geen punt als het over vertrouwen in de sector gaat: maar liefst tachtig procent van de Belgen geeft aan vertrouwen te hebben in Belgische landbouwproducten, een daling met slechts vier procent in vergelijking met het onderzoek dat voor de fipronilcrisis werd gevoerd. Lees ook Ook Vlaanderen trekt naar de rechter om fipronilaffaire