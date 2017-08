Maserati of Hummer op de kop tikken? Dat kan binnenkort bij FOD Financiën

Door: redactie

30/08/17 - 13u19 Bron: Belga

© Fin shop.

De Fin Shop van de FOD Financiën organiseert op 5 september om 10 uur in Brussel een openbare verkoop van voertuigen. In totaal 61 wagens, onder meer een Maserati en een Hummer, worden te koop aangeboden, naast 10 bestelwagens, 7 moto's, 11 bromfietsen en twee aanhangwagens.

De voertuigen zijn afkomstig van gerechtelijke inbeslagnames of goederen die bijvoorbeeld door de politie werden gedeklasseerd, legt Florence Angelici, woordvoerster van Financiën, uit. De exacte oorsprong van de voertuigen kan nooit gegeven worden, preciseert ze.



Kandidaat-kopers voor deze verkoop moeten zich op 4 september inschrijven in de Fin Shop Brussels, Tweedekkerstraat 126 in Haren. Die dag worden er ook bezichtigingen georganiseerd. Dit soort verkopen wordt eens per maand georganiseerd.



Alle informatie op finshop.belgium.be.