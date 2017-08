Test-Aankoop: "Nieuwe hypotheekwet gaat de mist in"

Door: redactie

30/08/17 - 11u04 Bron: Belga

© anp.

De herziening op de hypotheekwet, die het de consument makkelijker zou moeten maken om de kosten van een lening bij verschillende banken met elkaar te vergelijken, werkt niet. Dat zegt Test-Aankoop op basis van praktijktests bij de vijf grootste kredietinstellingen. De consumentenorganisatie vraagt bevoegd minister Kris Peeters nu om de wet te herzien.

Bevoegd minister Kris Peeters werd om een herziening van de wet gevraagd. © photo news.

De wet op de hypotheekleningen werd enkele maanden geleden in overeenstemming gebracht met de Europese Richtlijn over hypothecaire kredieten. Kredietinstellingen zijn nu verplicht om al vanaf het eerste contact met mogelijke klanten de juiste informatie te geven over de kosten verbonden aan de lening. Dat gebeurt via een ESIS-document (European Standardised Information Sheet) met daarin alle esentiële informatie over de lening, zoals het JKP (jaarlijks kostenpercentage), de maandelijkse afbetaling, de kostprijs van de premies en van eventueel verplichte verzekeringen.



Consumenten zijn er echter niet echt mee gebaat, meent Test-Aankoop. De organisatie stuurde enkele 'mystery shoppers' af op kantoren van Argenta, BNP Paribas Fortis, Belfius, ING en KBC. Het ESIS-document werd nergens bij het eerste bezoek meegegeven en bovendien is er volgens Test-Aankoop is er bij heel wat banken "nattevingerwerk", terwijl het "wel mogelijk is om voor de meeste consumenten een JKP te geven dat de werkelijkheid zoveel mogelijk benadert".



Test-Aankoop vraagt minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) nu om de regels bij te sturen. Intussen lanceert de organisatie een tool met tips voor consumenten om hypotheekleningen met elkaar te vergelijken op test-aankoop.be/hypotheeklening.