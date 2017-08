Regering-Michel vaart blind met effectentaks

kv

De regering-Michel heeft nog altijd geen zicht op het aantal effectenrekeningen in ons land. En dus op hoeveel mensen effectentaks moeten betalen. De Nationale Bank en Febelfin, de koepelorganisatie van de banken, hebben een raming gemaakt van het aantal effectenrekeningen. "Maar de cijfers liggen sterk uiteen", zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) aan De Tijd.

Het Zomerakkoord van de regering-Michel voorziet in een effectentaks vanaf volgend jaar. In de begroting van volgend jaar heeft de regering een bedrag ingeschreven van 254 miljoen euro. Maar dat lijkt nattevingerwerk. Niemand weet precies hoeveel mensen die effectentaks moeten betalen. De regering vroeg informatie bij de Nationale Bank en bij Febelfin, maar er zijn geen exacte cijfers.



Volgens het kabinet-Van Overtveldt liggen de cijfers van Febelfin en de Nationale Bank sterk uiteen. Die van Febelfin zijn aan de hoge kant, die van de Nationale Bank aan de lage kant. "Het is een echt kluwen", zegt Van Overtveldt. De komende weken worden de cijfers verder uitgevlooid.



Pas als duidelijk is hoeveel rekeningen er zijn en hoeveel rekeningen meer dan 500.000 euro bedragen, kan worden afgeleid hoeveel mensen de taks moeten betalen.