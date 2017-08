Hoe maakt u de keuze tussen een vaste en een variabele rente op uw woonlening?

Door: redactie

Heeft u na lang zoeken eindelijk uw droomhuis gevonden, dan schotelt uw bankier u meteen een nieuw dilemma voor: wilt u een lening met vaste rente of opteert u voor een krediet met variabele intrestvoet? Om een weloverwogen beslissing te nemen, loont het de moeite om tijdig bij die vraag stil te staan. Wij geven u alvast enkele aandachtspunten mee.

De zekerheid van de vaste rentevoet Welke formule u kiest, zal voor een groot stuk afhangen van uw profiel. Wie liever op veilig speelt, grijpt eerder naar een vaste rentevoet. In dat geval ligt het risico immers helemaal bij de bank. Stijgt de rente gedurende de looptijd van uw lening, dan blijft u precies evenveel rente betalen. Op dat moment wordt uw lening voor de bank minder interessant of misschien zelfs verlieslatend. Aangezien het risico van een rentestijging voor de bank groter is, zal een lening met een vaste rente altijd duurder uitvallen bij de start.



De kans bestaat natuurlijk ook dat de rente tijdens de looptijd daalt, waardoor u soms nog lange tijd met een (te) hoge rentevoet opgezadeld zit. In dat geval blijft het mogelijk om de lening vervroegd terug te betalen en een nieuw krediet af te sluiten. Dat kan in uw voordeel uitdraaien, ook al hangen aan die oefening extra kosten vast.

Variabele rentevoet: een berekend risico Bij een lening met variabele rente staat u zelf in voor het risico. Stijgt de rente, dan zal uw lening duurder worden op de contractueel afgesproken data waarop de bank uw intrestvoeten herziet. Een positief punt: om het risico voor de klant in te dijken, is de maximale stijging wettelijk vastgelegd. Als u die maximale stijging financieel aankunt, is een lening met variabele rente het overwegen waard. Het grote voordeel van zo'n lening is dat die zeker bij de start altijd goedkoper zal zijn. Extra fijn is natuurlijk als de financiële goden u zegenen met een sterk dalende rente gedurende de looptijd van uw lening.

Welke formule is vandaag het interessantst? Aangezien de rentes vandaag laag staan, is de verleiding groot om meteen voor een vaste rentevoet te kiezen. Dat blijkt ook in de praktijk: in 2016 kozen meer dan negen op de tien kredietnemers voor een vaste rentevoet of voor een rentevoet die pas na minstens tien jaar vaste rente aanpasbaar is.



Toch mogen we de variabele rentevoet niet meteen in het verdomhoekje te duwen. De wetgever beschermt u tegen al te grote schommelingen. Zo mag in het tweede jaar van de lening de rentevoet met maximum 1% stijgen tegenover de initiële rentevoet. In het derde jaar is dat een maximale stijging van 2% tegenover de oorspronkelijke rente. Pas vanaf het vierde jaar zijn grotere schommelingen mogelijk. Sowieso mag de rente op leningen met variabele rente maximaal verdubbelen. Zo is het meteen ook gemakkelijk om uit te rekenen welk bedrag u in het slechtste geval moet neertellen.