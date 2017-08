Carrefour start zo snel mogelijk online marktplaats

bewerkt door: mvdb

28/08/17 - 19u41 Bron: De Tijd

Binnenkort kunnen bedrijven op een online marktplaats hun koopwaar rechtstreeks aanbieden aan de klanten van Carrefour België. Dat bericht De Tijd vandaag op zijn website.

Dat zullen wellicht grote bedrijven zijn, maar ook kleinschalige ondernemers. Carrefour wil zo de concurrentie aangaan met webwinkels als Bol.com, dat onderdeel is van Ahold Delhaize.



"Op dit moment sluiten we niets uit", zegt Carrefour-woordvoerder Baptiste Van Outryve. "We zoeken nog een marktplaatsdirecteur en samen met hem of haar zullen we een strategie op poten zetten. Wanneer de marktplaats er komt, is nog niet duidelijk, maar we willen er zo snel mogelijk mee beginnen."



Afhaalpunten

Door externe partijen aan te trekken kan Carrefour zijn onlineaanbod vergroten. De partners die op het platform actief worden, kunnen dankzij Carrefour een groter publiek bereiken. "Een andere meerwaarde voor hen is dat wij over verschillende winkels en afhaalpunten beschikken", zegt Van Outryve aan De Tijd. "Daar kunnen mensen, die overdag niet thuis zijn om pakjes te ontvangen, hun online bestelde product afhalen." België is niet het eerste land waar Carrefour een online marktplaats lanceert. Ook in Frankrijk en Polen is het ermee actief.