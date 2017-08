Orange-klanten krijgen door fout toch roamingkosten aangerekend

MVDB

Voor vele klanten van Orange zorgt hun buitenlandse vakantie nog voor een onaangenaam staartje. Sinds 15 juni 2017 zijn de roamingkosten in de Europese Unie dan wel afgeschaft, toch zagen vele gebruikers tot hun verbazing dat de extra kosten waren aangerekend met een regen klachten tot gevolg, meldt Het Nieuwsblad. Orange is zich bewust van de fout en belooft de verkeerde bedragen niet te factureren.

Het probleem zat de afgelopen dagen bij de MyOrange-app. Via die applicatie kunnen gebruikers zien hoeveel minuten ze al gebeld en gesurft hebben. Ook kunnen abonnees controleren voor welk bedrag ze al buiten de vaste kostenbundels zitten. Groot was de verbazing bij velen toen ze de 'buiten bundel'-teller zagen oplopen ondanks de afschaffing van de roaming in de Europese Unie. Het zorgde de afgelopen dagen voor heel wat klachten van Orange-abonnees en misnoegde berichten op de sociale media. Een klant meldde op Facebook dat hij na drie dagen Frankrijk "al aan 287 euro kosten zat". "Graag een rechtzetting in jullie app", klonk het.



Orange erkent dat in de My Orange-app of Customer Zone in veel gevallen het mobiele datavolume en de roaminginfo verkeerdelijk weergegeven wordt. "Het gaat om een technisch probleem en er zal aan de gebruikers geen extra kost gefactureerd worden", reageert woordvoerder Jean-Pascal Bouillon aan Het Nieuwsblad. Het technische euvel is voorlopig nog niet verholpen, Orange werkt er aan.