Test-Aankoop naar rechtbank tegen 'no show-clausule' vliegmaatschappijen

28/08/17 - 14u01 Bron: Belga

Test-Aankoop wil de 'no show-clausule' bij luchtvaartmaatschappijen ongeldig verklaard zien. Die kan worden gebruikt om passagiers de toegang tot een vliegtuig te ontzeggen, als ze een deel van hun combiticket niet gebruikt hebben. De consumentenorganisatie zegt in september "allicht" een consument bij te zullen staan voor de rechtbank tegen de 'no show-clausule' bij Brussels Airlines.

Wanneer een luchtvaartmaatschappij naar de clausule verwijst, gaat het om een passagier die een combiticket gekocht heeft. Dat is een ticket met verschillende onderdelen, zoals een rondreis met diverse vluchten, een treinrit naar de luchthaven gekoppeld aan een vlucht, of gewoon een heen- en terugvlucht.



Door de clausule is de rest van het reistraject niet meer geldig zodra een passagier voor een vorig onderdeel niet opdaagde, ook al betaalde hij of zij het volledige traject. "De maatschappij heeft zichzelf het recht gegeven om die plaats voor de volgende vlucht door te verkopen aan iemand die op een wachtlijst staat", hekelt Test-Aankoop. Lees ook Regering-Michel kortwiekte FAVV door besparingen: "Een verontrustende evolutie"

