Ouderen niet welkom in eerste Vlaams flatgebouw met leeftijdslimiet

28/08/17 - 08u02

© rv.

Hasselt krijgt de eerste woontoren van Vlaanderen met een leeftijdslimiet voor haar bewoners. Die moeten jong zijn, niet ouder dan 32 jaar. De stad en de vastgoedontwikkelaar willen jonge mensen zo de kans geven om hun eerste vastgoedaankoop te verwezenlijken. Let wel: kopers (lees: de ouders of grootouders) mogen ouder zijn. De Kapertoren, die vlak bij de studentenbuurt komt te liggen en 70 appartementen zal tellen, wordt de hoogste woontoren van Limburg en de jeugdigste van heel Vlaanderen. De prijzen variëren tussen 140.000 en 250.000 euro. De Huurdersbond meent dat hier sprake is van discriminatie.

© rv. Wie straks in de Hasseltse Kapertoren wil wonen of er een stulpje wil huren, zal jonger moeten zijn dan 32 jaar. Zo wordt ingespeeld op de grote vraag van jongeren die op zoek zijn naar hun eerste betaalbare appartement, midden in de stad.



Of het nu om te kopen of te huren is, wie er straks wil gaan wonen zal jonger dan 32 moeten zijn. De leeftijdslimiet wordt een voorwaarde om er te kunnen intrekken.



Verankerd in verkoopakte of huurovereenkomst

Maar iedereen zal er wel een appartement kunnen kopen. Maar voor wie er zélf gaat wonen, is het belangrijk dat minstens de jongste bewoner minder dan 32 lentes telt. Eens je er ingetrokken bent en er woont, mag je er zolang blijven als je wil, ook als je ouder bent dan 32. Voor verhuur geldt hetzelfde: minstens één van de huurders moet bij het intrekken de leeftijdslimiet respecteren.



Die leeftijdslimiet voor bewoners zal verankerd worden in de verkoopakte. De notaris of makelaar zal bijgevolg bij elke verkoop moeten toezien dat dit gerespecteerd wordt. In geval van verhuur zal ook elke nieuwe huurovereenkomst voorgelegd worden aan de syndicus en de Vereniging van Mede-eigenaars.

Community van jonge mensen Zowel de stad Hasselt als de vastgoedontwikkelaar benadrukken dat ze met dit project vooral jonge mensen de kans willen geven om hun eerste vastgoedaankoop te kunnen verwezenlijken. Voor jongeren wordt het immers almaar moeilijker om een eerste stulp te kopen.



"We willen vooral kansen creëren voor jonge mensen, zodat ze de mogelijkheid krijgen om een nieuw betaalbaar appartement in de stad te kopen. Zo zijn er veel jongeren die na hun studies in de buurt van de unief willen blijven wonen, maar al vlug vaststellen dat dit niet zo evident is. Hen willen we die kans nu effectief geven. Die leeftijdslimiet is in dat opzicht dus belangrijk, maar het mag voor ons natuurlijk ook geen obsessie worden. Het belangrijkste is dat we een community van jonge mensen creëren", stelt Michel Verhoeven van vastgoedontwikkelaar Kolmont.



Nu al blijkt de Kapertoren heel wat jonge starters aan te trekken, maar ook bij investeerders blijkt de interesse groot.



Luxekot

"Vaak gaat het om ouders die hun centen goed willen besteden met het oog op de toekomst van hun kinderen. Zo zijn er best wat ouders die als investering een studio of compact appartement willen kopen om te verhuren, en het vervolgens als luxekot voor hun kinderen willen gebruiken. Je zal zien dat die kinderen er daarna vaak nog een hele tijd zullen blijven wonen. Het belangrijkste is dat jongeren er ook op die manier tenminste de mogelijkheid krijgen om op zo'n toplocatie, midden in de stad, te wonen".