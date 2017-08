Ook Taiwanese eieren besmet met fipronil

jv

fipronil-eieren Ook in Taiwan zijn met fipronil besmette eieren gevonden. Het Taiwanese ministerie van Landbouw ontdekte vijftien boerderijen waar de eieren te veel van het goedje bevatten. Aanleiding voor de grootschalige controle was het fipronil-schandaal in Nederland en België.