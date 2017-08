Geheim recept saus Big Mac uitgelekt en je kan ze zelf maken

© afp.

Het geheime recept van de wereldberoemde Big Mac-saus is volgens The Sun uitgelekt. Het bevat - hou je vast - maar liefst 33 ingrediënten. Al kan de saus volgens blogger Kelly Brinker simpelweg thuis ook met slechts zeven in elkaar geflanst worden.

De lijst van 33 ingrediënten is op Pinterest gedeeld. McDonald's zelf heeft nog niet bevestigd of het wel degelijk om de authentieke Big Mac-saus gaat. Het blijft dus voorlopig onzeker of de saus hieruit bestaat:



Sojaboonolie, picklessaus (gehakte augurken, glucose-fructosestroop, suiker, azijn, maïsstroop, zout, calciumchloride, xanthaangom, kaliumsorbaat (conserveringsmiddel), kruidenextracten, polysorbaat 80), gedistilleerde azijn, water, eigeel, fructosestroop, uienpoeder, mosterdzaad, zout, kruiden, propyleenglycol alginaat, natriumbenzoaat (conserveringsmiddel), mosterdzemelen, suiker, lookpoeder, groenteproteïne (gehydrolyseerde maïs, soja en tarwe), karamelkleur, paprika-extracten, soja lecithine, kurkuma (voor de kleur), calciumdinatrium EDTA (om de smaak te beschermen).



50 jaar Big Mac

Het zou om het unieke recept van Jim Delligatti gaan, de franchisehouder die in 1967 met de Big Mac op de proppen kwam, zij het aanvankelijk onder een andere naam. De hamburger, ook gekenmerkt door het driedelige broodje met sesamzaadjes en de twee 100% rundsburgers, vierde in april zijn vijftigste verjaardag.



Tot 1991 werd de originele saus gebruikt, maar daarna werd de ultrageheime formule door de jaren heen wat aangepast. In 2004 werd dan opnieuw overgestapt op het oorspronkelijke recept.



Vorig jaar bood McDonald's de saus even te koop aan in Australië, waar de 4.000 knijpflesjes in amper enkele minuten allemaal de deur uitgingen. In januari gaf McDonald's in de VS 10.000 flessen weg als promotiestunt. Op eBay werd er tot meer dan 8.600 euro voor geboden.



De lijst hierboven is redelijk lang en niet alle ingrediënten zijn zomaar in de supermarkt te vinden. Bovendien is de hoeveelheid per ingrediënt niet bekend. Een en ander zette Kelly Brinker, blogster op Mom Deals, aan om een vereenvoudigde "copycatversie" te creëren. Die kan je eenvoudig zelf thuis maken en de smaak zou aardig in de buurt komen van de befaamde Big Mac-saus.



Wat heb je nodig?

- een halve kop mayonaise

- 4 eetlepels zoete picklessaus

- 1 theelepel azijn

- 2 eetlepels vinaigrette

- 1 eetlepel fijngehakte witte ui

- 1 theelepel suiker

- 1/8 theelepel zout



Kap alles in een kom en mengen maar. Bedek de kom en zet de saus een nachtje in de koelkast. Af en toe nog eens goed mengen en je eigen Big Mac-sausje is klaar.