VAB waarschuwt: "Nieuwe verbruikstest jaagt verkeersbelasting de hoogte in"

Door: redactie

23/08/17 - 07u42 Bron: VRT, De Standaard

© afp.

Na het sjoemelschandaal met dieselwagens heeft Europa beslist een nieuwe verbruikstest voor auto's te lanceren. Die zal op 1 september voor nieuwe voertuigen ingevoerd worden. Mobiliteitsorganisatie VAB trekt vandaag aan de alarmbel. "Het geschatte verbruik zal hoger liggen, waardoor consumenten meer taksen zullen moeten betalen."

Voorlopig baseren we ons voor de berekening van de taksen nog op de resultaten van de huidige verbruikstest Bart Tommelein Vlaams Minister van Financiën zegt dat de belastingen voorlopig nog niet zullen stijgen door de nieuwe verbruikstest. © BELGA.

Met de WLTP-methode, voluit de 'Worldwide Harmonised Light vehicle Test Procedure', wil Europa volgens VAB wil Europa een realistischer normverbruik dan wat de constructeurs nu opgeven. Het normverbruik kan nu namelijk tot 40 procent lager liggen dan het effectieve verbruik.



15 tot 25 procent

VAB waarschuwt vandaag dat de consument hier de dupe van wordt. De eenmalige inschrijvingstaks voor wagens (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting worden namelijk berekend op basis van de resultaten van de CO2-uitstoot van een nieuw voertuig. De nieuwe test betekent dus hogere belastingen voor eigenaars. Hoe fel die zullen stijgen? De autosector zelf verwacht een stijging van CO2-uitstoot van 15 tot 25 procent. VAB vreest op basis van een eigen simulatie - gemiddeld meerverbruik van 15 procent - bij 18 courante gezinswagen dat, bij ongewijzigd beleid, een benzinerijder 16 tot 21 procent meer zal betalen. Een dieselrijder mag zich aan 5 tot 6 procent verwachten.



VAB vraagt aan minister Tommelein zo snel mogelijk duidelijkheid wat er na de transitieperiode van een jaar gaat gebeuren. "Het is onaanvaardbaar dat benzinerijders slachtoffer zouden worden van deze nieuwe verbruikstest".



Nog niet merkbaar

Wie een nieuwe auto wil kopen, hoeft nog niet meteen te panikeren. De nieuwe meting geldt enkel voor nieuwe modellen. Ten eerste hebben autoconstructeurs de modellen die nu op de markt komen nog ingeschaald volgens de oude methode. Het effect ervan zal pas ten vroegste begin volgend jaar merkbaar zijn.



Ook heeft Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) vandaag in De Standaard gereageerd dat deze conclusies van VAB voorbarig zijn. "We onderzoeken de gevolgen van de nieuwe test nog. We blijven nu nog voor de berekening van de inschrijvingstaks en de jaarlijkse verkeersbelasting de resultaten van het huidige systeem gebruiken. Voorlopig verandert er dus niks."