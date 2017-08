Ook verwerkte producten met fipronil die niet conform zijn worden van de markt gehaald

MV

19/08/17 - 19u54 Bron: Belga

© photo news.

Er zijn ook in ons land maatregelen voorzien om verwerkte producten op basis van eieren uit de handel te nemen wanneer ze de maximale fipronilnorm (0,005 mg/kg) overschrijden, zelfs indien ze geen gevaar vormen voor de volksgezondheid. Daaraan herinnert het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zaterdag. Eerder op de dag raakte nog bekend dat in Frankrijk een lot frangipanewafels van Lotus Bakeries uit de rekken werd gehaald.

"In het kader van de opvolging van de besmetting van eieren met fipronil worden er ook maatregelen voor verwerkte producten genomen. De producten die de maximale residulimiet overschrijden zijn niet conform en worden dus uit de handel genomen, zelfs indien ze geen gevaar betekenen voor de volksgezondheid. Dit betekent dat deze producten op elk niveau van de voedselketen weggehaald worden (fabrikanten, groothandel, tot in de verkooppunten van de kleinhandel)", zo meldt het FAVV.



Mochten er producten zijn die een gevaar voor de volksgezondheid vormen dan worden ook de consumenten onmiddellijk verwittigd, klinkt het. "Deze procedure, de recall, wordt dus enkel toegepast indien er een daadwerkelijk gevaar voor de volksgezondheid is. Wat fipronil betreft is er tot op vandaag nog geen enkel verwerkt product dat een gevaar voor de volksgezondheid vormt", aldus het FAVV, dat erop wijst dat "de procedures met betrekking tot het terugroepen uit de handel en recall al jaren op een transparante manier door het Agentschap worden toegepast en zijn vastgelegd op Europees niveau".



De Federatie van de voedingsindustrie Fevia bevestigt zaterdag "dat Belgische voedingsbedrijven ook in ons land verwerkte voedingsproducten van de markt halen", en daarbij de instructies van het FAVV volgen.



De Franstalige groene partij Ecolo heeft zaterdag nog geëist dat verwerkte producten die fipronil bevatten uit de handel worden gehaald.