Hoeveel houdt uw bank over aan uw lening?

22/08/17 - 08u00

Probeert u bij uw bank het laagste tarief te krijgen voor uw hypotheeklening? Dan houdt u er best rekening mee hoeveel marge uw instelling nog heeft om te onderhandelen. Hoeveel winst boekt ze op een krediet? En hoeveel hiervan kan ze nog prijsgeven?

Twee vaderlanden

Een bankier heeft twee vaderlanden. In het eerste probeert hij zo goedkoop mogelijk spaargeld aan te trekken, in het tweede probeert hij met dat aangetrokken spaargeld zo duur mogelijk krediet toe te staan.



Het verschil tussen de intresten die de bank ontvangt op de toegestane leningen en de intresten die ze zelf moet betalen op het aangetrokken spaargeld noemen we de rentemarge. Volgens het jaarverslag van de Nationale Bank bedroeg die in de eerste negen maanden van vorig jaar voor de Belgische banken gemiddeld 168 punten, wat inhield dat de financiële instellingen in ons land aan elke 1.000 euro aan spaargeld dat ze konden omzetten in een krediet 16,8 euro overhielden. Dat was een lichte daling tegenover de 16,9 euro van het jaar voordien. Voordien was er sinds 2008 nog een quasi onafgebroken stijging.



Bij die rentemarge spelen twee zaken. De eerste is de bonus die de bank zelf wil nemen tussen de rente die ze krijgt en de rente die ze betaalt, de tweede heeft te maken met de zogenaamde transformatie. Banken trekken vooral spaargeld met een korte termijn aan (zichtrekeningen, direct opvraagbare gelden op spaarrekeningen, termijnrekeningen met een korte looptijd,...) en zetten dat om in leningen op lange termijn (vaak 3 à 5 jaar voor leningen aan bedrijven en 20 jaar voor hypothecaire leningen voor particulieren). Doorgaans is de rente op korte termijn lager dan de rente op lange termijn en dus realiseert de bank automatisch een winst. In het huidige renteklimaat, waar ook de rente op lange termijn bijzonder laag is, is de winst op die omzetting beperkt.



