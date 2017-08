Nespresso verklapt waarom het zijn capsules niet in de supermarkten wil

avh

Als we door onze voorraad Nespresso-capsules zijn, moeten we ofwel naar een Nespresso-winkel in de buurt ofwel kopen we online een nieuwe doos. Ze gewoon in de supermarkt halen, is nog altijd niet mogelijk. En daar heeft Nespresso een goede reden voor.

De Nespresso Boutique in de Zonnestraat in Gent © rv. Nespresso denkt er niet aan om koffiecapsules ook in de supermarkt aan te bieden. Directeur van Nespresso Nederland, Mark Ruijgrok, vertelt aan Business Insider dat het voor het bedrijf belangrijk is om nauw in contact te staan met de klant. "Dan weten we wat hij bestelt, zodat we hem kunnen informeren over nieuwe producten en speciale acties."



Nespresso houdt graag zelf de touwtjes in handen. "Als je Nespresso in supermarkten stalt, dan geef je het product eigenlijk uit handen. Dat willen wij niet", zegt Ruijgrok. Met de webshops wil Nespresso de capsules zo snel mogelijk aan de man brengen. Wie voor 12 uur bestelt, krijgt dezelfde dag nog een nieuwe lading aan huis geleverd.



Nespresso investeert ook in offline verkooppunten. Nespresso-winkels schieten als paddenstoelen uit de grond, in elke grote stad vind je wel een Nespresso Boutique.