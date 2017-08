Ongeveer 221 miljard versluisd van België naar belastingparadijzen in 2016

lva

14/08/17 - 05u36 Bron: Belga

De Britse Maagdeneilanden © Thinkstock.

Vorig jaar hebben 853 Belgische bedrijven meer dan 221 miljard euro ondergebracht in belastingparadijzen, schrijft Le Soir vandaag. De krant baseert zich op cijfers van de federale overheidsdienst Financiën over de aangifte van deze buitenlandse transacties. De Belgische wetgeving verplicht bedrijven om dergelijke transacties naar landen op de "zwarte lijst" te melden als het bedrag hoger ligt dan 100.000 euro per jaar.