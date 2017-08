Camera's filmen u al op 47.137 plaatsen

KRISTOF AERTS

12/08/17

© Henk Deleu.

Het aantal camera's dat ons filmt, is sinds 2010 bijna vervijfvoudigd, zo blijkt uit cijfers van de Privacycommissie.

Sinds 2010 moet iedereen die een bewakingscamera heeft een aangifte doen bij de Privacycommissie. In 2010 telde die iets meer dan 10.084 plaatsen waar één of meerdere camera's staan. Op dit moment staat de teller al op 47.137, verdeeld over drie categorieën: openbare straten en pleinen (822), afgesloten plaatsen zoals warenhuizen, sporthallen of openbaar vervoer (39.198) en op de werkvloer (7.117).



"We tellen enkel de plaatsen waar camerasystemen hangen", verduidelijkt Peter Van den Eynde van de Privacycommissie. "Het aantal camera's ligt dus vele malen hoger."



"We lijken er ons weinig zorgen over te maken dat we constant gefilmd worden", zegt professor internetrecht Patrick Van Eecke. "We voelen er ons veiliger door, maar beseffen niet welke gegevens er allemaal verzameld worden. Camera's zijn veel intelligenter geworden. Winkels experimenteren bijvoorbeeld volop met camera's om informatie te sprokkelen. Ze meten niet enkel de passage in de winkel, maar willen die gegevens ook koppelen aan informatie uit smartphones van klanten om heel gedetailleerd het winkelgedrag te kunnen onderzoeken."



