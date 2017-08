Huisbrandolie wordt goedkoper

Door: redactie

10/08/17 - 10u58 Bron: Belga

© photo news.

Huisbrandolie wordt morgen een klein beetje goedkoper. Dat meldt de FOD Economie - Algemene Directie Energie.

Voor bestellingen van meer dan 2.000 liter moet dan nog maximaal 0,5389 euro per liter betaald worden, een daling met 0,85 eurocent. Voor bestellingen van minder dan 2.000 liter is dat 0,5658 euro per liter (-0,85 eurocent). Aan de pomp bedraagt de maximumprijs vrijdag 0,66 euro per liter, een daling met 0,8 eurocent.



De dalingen zijn het gevolg van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten.