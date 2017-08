Regering-Michel kortwiekte FAVV door besparingen: "Een verontrustende evolutie"

SVM

In de periode tussen 2011 en 2016 is het totale budget van het voedselagentschap (FAVV) gedaald met maar liefst 11 procent. De overheidsdotatie daalde zelfs met 18 procent. Als gevolg daarvan daalde ook het aantal controles. Dat meldt Test-Aankoop. De consumentenorganisatie spreekt van "een verontrustende evolutie".

Test-Aankoop had eerder al kritiek geuit op het gebrek aan transparantie en de gebrekkige communicatie van het FAVV. Nu richt de consumentenvereniging de blik op de werkingsmiddelen van het federaal agentschap: die zijn fel verminderd.



Tussen 2011 en 2014 bleef het totale budget van het FAVV stabiel. Sinds het aantreden van de regering Michel deed er zich echter een daling voor van 11 pct. Als er enkel wordt gekeken naar de middelen die van de overheid komen, dan loopt de besparing zelfs op tot 18 pct.



Minder middelen had ook minder controles tot gevolg: tussen 2011 en 2013 steeg het aantal uitgevoerde controles nog gevoelig (+4 pct), vanaf 2014 deed er zich een serieuze daling voor. In 2015 gaat het om -6 procent en in 2016 nog eens om -2,5 pct.