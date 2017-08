€106 miljoen kindergeld naar buitenland

PHILIPPE GHYSENS

9/08/17

Minister Jo Vandeurzen. © photo news.

In 2015 werd 106.204.040 euro kinderbijslag uitbetaald in het buitenland. Dat geld ging naar 33.645 rechthebbenden met in totaal 60.538 kinderen die niet in ons land worden opgevoed. Het kindergeld dat België betaalt aan Oost-Europese kinderen die in eigen land opgevoed worden, stijgt het felst.

De cijfers volgen uit het antwoord van minister Jo Vandeurzen (CD&V) op een vraag van Vlaams Parlementslid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). Het gaat om kinderen die in 87 landen wonen. "Opmerkelijk: het bedrag is met 5,7% gestegen tegenover 2014. Dat jaar werd 100.475.550 euro kinderbijslag 'geëxporteerd'", stelt Depoortere vast. In totaal gaat 1,69 procent van ons totale kindergeld naar het buitenland.



De grootste bedragen worden uitbetaald in Frankrijk (57 miljoen) Nederland (15,1 miljoen), Polen (12,2 miljoen), Roemenië (4,6 miljoen) en Spanje (2,7 miljoen). Opvallend is de forse stijging van de Belgische kinderbijslag in Oost-Europese landen. Het in Polen uitgekeerde bedrag steeg tussen 2014 en 2015 van 10 miljoen naar 12,2 miljoen (+22%). Het felst was de stijging voor Roemenië: van 1,91 miljoen naar 4,6 miljoen euro (+141%). Voor Bulgarije werd een stijging opgetekend van 386.750 naar 588.557 euro (+52%).



België betaalt kinderbijslag voor buitenlandse kinderen van wie de vader in ons land werkt. Roemeense bouwvakkers of Poolse truckers bijvoorbeeld, die bij een Belgisch bedrijf ingeschreven staan en wier echtgenote in eigen land niet werkt, krijgen in hun eigen land dus Belgisch kindergeld gestort. Volgens Depoortere moeten er maatregelen genomen worden om de uitkering in die Oost-Europese landen aan te passen aan de levensduurte. "De opvoeding van een kind in Roemenië kost immers heel wat minder dan de opvoeding van een kind in België. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat onze - naar Roemeense maatstaven - hoge kinderbijslagtarieven een extra aanmoediging vormen voor arbeidsmigratie naar ons land."