"Eerste fipronilbesmetting in België werd al in mei vastgesteld"

8/08/17 - 07u25 Bron: VRT

Bart Staes. © belga.

Fipronilcrisis Volgens Europees Parlementslid Bart Staes (Groen) dateert de eerste vaststelling van een fipronilbesmetting in ons land al van midden mei. "Een privébedrijf nam toen stalen", klinkt het. Dat is twee weken vroeger dan tot nu toe werd aangenomen. "Dat wil zeggen dat België dan anderhalve maand heeft gewacht om zijn buurlanden te waarschuwen."

Staes meent dat het Federaal Voedselagentschap (FAVV) al van in mei op de hoogte was van een eventuele fibronilbesmetting. "Het onderzoek van de privéfirma dateert van 15 mei", vertelde hij vanmorgen op Radio 1. "Ik kan begrijpen dat het dan tot begin juni heeft geduurd voor er uitsluitsel was over de fibronilbesmetting, maar dan heeft het nóg anderhalve maand geduurd voor België hierover gecommuniceerd heeft. Het is pas dan dat de andere lidstaten begonnen zijn met hun onderzoeken."



Het parlementslid is niet te spreken over de gebrekkige communicatie van de autoriteiten. "Ze hadden hun bevindingen veel sneller moeten doorsturen naar de andere lidstaten van de Europese Unie", vindt hij. De info over welke waarden gevaarlijk zijn, is daarnaast ook verwarrend. "Door hun trage en incorrecte reactie is er nu een vorm van paniek ontstaan, en dat had allemaal vermeden kunnen worden."