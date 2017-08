Opgelet: die dure Châteauneuf-du-Pape is mogelijk goedkope tafelwijn

SVG

7/08/17 - 15u34 Bron: Belga

© thinkstock.

video In Frankrijk loopt een gerechtelijk onderzoek naar het bedrijf Raphaël Michel, dat wijn in bulk aankoopt van wijnboeren en wijndomeinen en die in grote hoeveelheden onder merknamen weer doorverkoopt.

Het onderzoek loopt al sinds de herfst van 2016, maar werd in juni pas aan het licht gebracht door het Franse vakblad V&S. Zopas kwam V&S met nieuwe details op de proppen, zoals De Standaard vandaag bericht: Raphaël Michel zou goedkope wijn onder meer als gerenommeerde Châteauneuf-du-Pape verkopen.