"Lijst van 57 verdachte bedrijven, geen gevaar voor de volksgezondheid"

fipronil-crisis Minister van Landbouw Denis Ducarme heeft het vandaag over een lijst van 57 verdachte bedrijven, waarvan een deel gebruik heeft gemaakt van de diensten van de verdachte Nederlandse onderneming Chickfriend. Het is de eerste maal dat er concrete cijfers voor België worden bekendgemaakt.

"Het FAVV laat weten dat het, zodra het kennis heeft genomen van de lijst met 57 bedrijven, waarvan een deel gebruik heeft gemaakt van de diensten van de verdachte Nederlandse onderneming Chickfriend, onmiddellijk de geïdentificeerde producten heeft geblokkeerd om de consumenten te beschermen", luidt het in het persbericht van de minister.



Het resultaat van die testen wordt eerstdaags verwacht. Blijkbaar gebeuren de testen naar de aanwezigheid van fipronil niet in België zelf. Dat zou vanaf volgende week wel het geval zijn. "De minister van Landbouw heeft gevraagd dat alles in het werk wordt gesteld om tests op de aanwezigheid van fipronil in eieren te kunnen uitvoeren in België. Het FAVV heeft geantwoord dat de erkende laboratoria vanaf het begin van de week van 7 augustus in staat zouden zijn om analyses uit te voeren in België", klinkt het.



Vanaf nu gaat de monitoringfase in, wat betekent dat er nog meer controles gebeuren buiten de 57 verdachte bedrijven. "Dat komt neer op 86 kippenkwekers die door het FAVV werden geïdentificeerd." Er komen ook nieuwe analyses op eieren die de jongste maanden werden geproduceerd.



De minister zal tot slot ook contact hebben met zijn Duitse en Nederlandse ambtsgenoten, "aangezien de fipronil-problematiek potentieel een Europees probleem kan zijn".

"Geen gevaar voor volksgezondheid" Minister Ducarme heeft ook aan het federaal voedselagentschap FAVV "een omstandig verslag" gevraagd over de acties die het agentschap heeft ondernomen sinds het de eerste informatie over de fipronil-problematiek heeft ontvangen. De minister verbindt zich ertoe "de grootst mogelijke klaarheid te scheppen", luidt het nog.



De fipronil-crisis dijt de jongste dagen alsmaar verder uit. Nu is uitgelekt dat het FAVV al in juni op de hoogte was van de aanwezigheid van het insecticide in eieren, maar hierover toen niet communiceerde, eist de oppositie duidelijkheid. Ook vanuit de buurlanden zwelt de kritiek aan: de Duitse minister van Landbouw wil morgen een onderhoud met zijn Belgische collega.



Minister Ducarme, die nog maar sinds einde juli minister is nadat zijn voorganger Willy Borsus minister-president van de Waalse regering werd, zet de puntjes op de i. "Transparantie en het voorzorgsprincipe zijn prioritair", klinkt het, en dus werd het FAVV om meer uitleg gevraagd.



Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) volgen het dossier van nabij op. De Block beklemtoont dat de analyses die tot nu toe uitgevoerd zijn op eieren geproduceerd in België aangeven dat er geen enkel gevaar is voor de volksgezondheid. "De informatie die het FAVV tot nog toe aan de minister bezorgde, betreft 80 procent van de verdachte bedrijven die eieren voor consumptie produceren. De analyses van deze eieren tonen een aanwezigheid aan die ver onder de zeer strenge Europese normen ligt (10 keer minder en lager), in tegenstelling tot Nederland, waar diverse resultaten de Europese drempels overschrijden".



De volledige resultaten worden begin volgende week verwacht. Het FAVV moet die resultaten "zo snel mogelijk in detail bekendmaken", klinkt het. © Vertommen.