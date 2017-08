Gaia niet te spreken over ruiming pluimveebedrijven

SVG

FIPRONIL-EIEREN Tot nu toe zijn in Nederland al 10 à 12 bedrijven geruimd als gevolg van de fipronilcrisis. Dat meldt het bedrijf dat als enige instaat voor het ruimen van pluimveebedrijven. Volgens de VRT zou ook in België zou één bedrijf geruimd zijn, maar die informatie werd nog niet bevestigd. "Totaal onaanvaardbaar", klinkt het bij dierenrechtenorganisatie Gaia.

"Er zijn ongeveer 10 à 12 bedrijven die we inmiddels al hebben geruimd. Dat zijn ongeveer 300 à 350.000 kippen die we hebben geruimd, schat ik", zegt Johan de Rooij van Van Eck Bedrijfshygiëne, het enige bedrijf dat in Nederland instaat voor het ruimen van de pluimveebedrijven.



"Zoals we nu gepland hebben zijn er nog een 30-tal bedrijven die we nog moeten doen. Dat gaat nog eens over 600.000 tot 1 miljoen kippen." Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er vorig jaar ruim 46 miljoen leghennen in Nederland.



Dat pluimveebedrijven worden geruimd, gebeurt in de eerste plaats om economische redenen. Bedrijven blijven namelijk kosten maken, bijvoorbeeld voor voer, terwijl ze geen inkomsten hebben.



Eén bedrijf in ons land

Volgens Danny Coulier, voorzitter van de Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders, kan een getroffen bedrijf ofwel wachten tot de contaminatie voorbij is (en de fipronil uit de leghennen verdwenen is) of kan hij beslissen om zijn bedrijf te ruimen. "Maar dat kan enkel na toestemming van het Voedselagentschap", zo zegt Coulier aan Belga.



Volgens Coulier was er één bedrijf in Wallonië dat plannen had om te ruimen. Of dat intussen ook gebeurd is, kan Coulier niet zeggen. De VRT meldt dat er in ons land bij één bedrijf geruimd zou zijn. Het FAVV geeft aan geen weet te hebben van een ruiming in ons land.



Intussen is er ook volop discussie over wie zal moeten opdraaien voor de oplopende schade. Verwacht wordt dat de supermarkten de kosten willen verhalen op de pluimveebedrijven. Maar volgens Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, zullen die schadeclaims in veel gevallen op niks uitlopen. "De meeste bedrijven zullen dat niet kunnen opbrengen. Het geld is er simpelweg niet", zegt hij aan de Nederlandse openbare omroep NOS.



Schadeclaim?

De pluimveebedrijven zelf kijken voor aansprakelijkheid in de richting van Chickfriend, het Nederlandse bedrijf dat het product met fipronil heeft ingekocht, en van de Belgische leverancier Poultry-Vision. Maar alle schade verhalen op die twee bedrijven is wellicht ook geen realistisch scenario.



Ook in ons land broeden de pluimveehouders op een mogelijke schadeclaim. "We vragen aan de bedrijven om de bewijslast te verzamelen. Maar voor concrete stappen is het nog te vroeg. We moeten nog in kaart brengen wie getroffen is, hoe groot de schade is en wie er aansprakelijk kan gesteld worden", aldus Danny Coulier.