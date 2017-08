Voedselagentschap wist in juni al van besmette eieren: "Meteen parket ingelicht"

Door: redactie

6/08/17 Bron: Belga

fipronil-eieren Aangezien er de laatste dagen nogal wat verwarring heerst over de timing van de fipronilcrisis, heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) wat meer uitleg verschaft over de kwestie.

"Het FAVV is begin juni door één Belgisch bedrijf van legkippen op de hoogte gesteld dat daar mogelijk een probleem was met fipronil. Dat had het bedrijf in eigen controles aangetroffen", zo luidt het. "Het FAVV is daarop meteen een onderzoek gestart en heeft het parket op de hoogte gebracht omdat het om fraude gaat. Fipronil mag niet in de voedselketen aanwezig zijn en is daar dus illegaal."



"Het onderzoek heeft zo snel mogelijk in kaart gebracht welke andere bedrijven mogelijk nog betrokken waren", zo klinkt het voorts. "Zodra er indicaties waren dat het probleem zich ook in andere landen stelde, zijn zij daar meteen van op de hoogte gebracht. Op 20 juli is er ook een officiele waarschuwing uitgezonden naar alle EU-landen."



Bedrijven geblokkeerd

De bedrijven die volgens het onderzoek het voorbije jaar mogelijk het insecticide gebruikt konden hebben, zijn meteen geblokkeerd. "Zij moeten daarop zo snel mogelijk hun klanten inlichten zodat zij de mogelijk besmette eieren uit de rekken kunnen halen. Er zijn bij die bedrijven ook monsters genomen, die we testen op de aanwezigheid van fipronil. We verwachten zeer binnenkort alle resultaten te hebben."



De fipronilcrisis heeft na België, Nederland en Duitsland nu ook Frankrijk bereikt: gisteren raakte bekend dat in de regio Pas-de-Calais een boerderij geblokkeerd werd omdat er mogelijk fipronil in eieren zit.