Piet Vanthemsche countert kritiek op FAVV

5/08/17

fipronil-eieren Piet Vanthemsche, gewezen topman van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en gewezen Boerenbond-voorzitter, is het niet eens met de kritiek op de communicatie van het FAVV over de crisis rond de Fipronil-eieren.

Met name sp.a-voorzitter John Crombez was scherp voor de communicatie en maakte daarbij de vergelijking met de dioxinecrisis. "Uit wat Crombez zegt, spreekt eigenlijk een fundamenteel wantrouwen ten overstaan van onze ambtenarij en dat vind ik niet ok", zei Vanthemsche vanochtend in het VRT-radioprogramma 'Bonus'.



Sp.a-voorzitter John Crombez nam gisteren in 'Terzake' (Canvas) de communicatie van de regering en het Federaal Voedselagentschap FAVV over de eierencrisis op de korrel. "Men zei dat er niets aan de hand is in België, maar de eieren worden wel uit de rekken gehaald bij de supermarkten. Er is echt duidelijkheid en communicatie nodig vanuit de regering en het voedselagenschap", aldus Crombez. De sp.a-voorzitter verwees naar de dioxinecrisis uit 1999. "Dat begon ook zo met de boodschap van er is niets aan de hand en we kunnen niets zeggen."



Gewezen FAVV-topman Piet Vanthemsche is het niet eens met die kritiek. "Meneer Crombez beweert dat er niets geleerd is sinds de dioxinecrisis. Dat is absoluut onwaar." Vanthemsche begrijpt dat de situatie voor de consument verwarrend kan zijn, maar hij wijst op het spanningsveld waarin het FAVV moet werken. Zo moet het Voedselagentschap enerzijds de consument informeren en beschermen, maar moet het anderzijds ook het geheim van het gerechtelijk onderzoek respecteren.



Volgens Vanthemsche is het FAVV goed gewapend om om te gaan met dergelijke crisissen. "Ik denk dat het FAVV een goed georganiseerde administratie is en dat ze er alles aan doen om consumenten te beschermen. Men moet een beetje vertrouwen hebben in onze overheid. Uit wat Crombez zegt, spreekt eigenlijk een fundamenteel wantrouwen ten overstaan van onze ambtenarij en dat vind ik niet ok", aldus Vanthemsche.