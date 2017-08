Waarom de fipronil-eieren in België niét gevaarlijk zijn en in Nederland wél

SSL

5/08/17 - 09u29 Bron: eigen berichtgeving

© anp.

fipronil-eieren Terwijl men in Nederland zeer duidelijk communiceert over de eieren die besmet zijn met het incesticide fipronil, blijft het Belgische FAVV zeer karig met uitleg. Sterker nog, in Nederland beoordeelt men de zaak als een gevaar voor de volksgezondheid, in België helemaal niet - ook al haalden supermarktketens Delhaize, Colruyt en Albert Heijn ook eieren uit hun Belgische winkelrekken.

© getty. Voorzitter John Crombez van de sp.a nam gisteren de communicatie van het FAVV over de fipronil-affaire fors op de korrel. «Er moet dringend duidelijkheid komen. Maar het voedselagentschap zwijgt, geen enkele minister spreekt. Terwijl in andere landen men wél open communiceert.»



Bij het FAVV kon woordvoerster Katrien Stragier niet anders dan zeggen wat ze nu al dagen zegt: «Er is geen gevaar voor de volksgezondheid. In Nederland is de situatie helemaal anders.» Lees ook Kippenhouders willen schade door fipronil op Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verhalen

Fipronil gevonden bij nog meer Nederlandse pluimveebedrijven