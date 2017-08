Fipronil gevonden bij nog meer Nederlandse pluimveebedrijven

TT

Fipronil in eieren De eieren van meerdere pluimveebedrijven die zich uit eigen beweging hebben gemeld bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bevatten fipronil. Onderzoek heeft dat uitgewezen. De instantie geeft morgen een lijst vrij met de eicodes van de betrokken bedrijven, bevestigde een woordvoerder naar aanleiding van een bericht van de Volkskrant. Om hoeveel bedrijven het gaat, kon hij nog niet zeggen.

De bedrijven hebben hoogstwaarschijnlijk zaken gedaan met ChickFriend, het bestrijdingsbedrijf uit Barneveld dat het middel met de verboden stof in talloze stallen heeft gespoten. ChickFriend kocht het middel in ons land, maar het is strikt verboden bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen.



De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) had leden die zaken hebben gedaan met ChickFriend en die nog niet geblokkeerd zijn vanmiddag nog opgeroepen zich meteen te melden bij de NVWA, keurmerk IKB en de eierhandel.



"De sector moet zo snel als mogelijk kunnen zeggen dat er geen nieuwe gevallen meer bij kunnen komen", schreef het bestuur. "De toekomst van de totale leghennensector staat op het spel, nu enkele Duitse supermarkten alle Nederlandse eieren uit de winkelschappen halen. We kunnen ons geen verdere reputatieschade permitteren."



Ook de Belgische supermarkten Albert Heijn, Colruyt en Delhaize hebben preventief eieren uit de rekken gehaald nadat een licht verhoogde concentratie van het giftige luizenbestrijdingsmiddel fipronil werd aangetroffen.