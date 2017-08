Drie supermarkten halen eieren uit de rekken

Bewerkt door: ADN

Fipronil in eieren Supermarktketens Albert Heijn, Colruyt en Delhaize hebben in ons land preventief eieren uit de rekken gehaald, nadat een licht verhoogde concentratie van het giftige luizenbestrijdingsmiddel fipronil werd aangetroffen.

Het gaat om voorzorgsmaatregelen: bij geen van de drie ketens was er gevaar voor de volksgezondheid.

Colruyt "Het ging om een beperkt aantal eieren van slechts één leverancier" Bij Colruyt zijn op twee dagen in de laatste weken een beperkt aantal eieren uit de rekken gehaald, zegt woordvoerster Hanne Poppe. "Het ging om een beperkt aantal eieren van slechts één leverancier", aldus Poppe. "De eieren werden op één dag in de week van 17 juli en op 2 augustus uit de rekken gehaald. In totaal ging het om 1 procent van het aantal eieren dat we normaal in een week verkopen, dus een heel beperkt aantal. En bovendien ging het om fipronilwaarden die beneden de drempelwaarden bleven waarboven gevaar voor de volksgezondheid zou kunnen ontstaan."



Colruyt benadrukt dat er geen enkel probleem is voor de bevoorrading van de winkels. "We hebben evenveel eieren in onze rekken als normaal. Bovendien worden de eieren die in de winkel komen streng getest op de aanwezigheid van verdachte stoffen', aldus Poppe.

Albert Heijn © anp. Albert Heijn haalt zowel in ons land als in Nederland eieren uit te rekken. De recall is gefaseerd verlopen, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Nederlandse voedselveiligheidswaakhond. "We willen geen enkel risico lopen", zegt de woordvoerster van de Nederlandse keten.



In totaal zijn 25 van de 38 eiersoorten (ook rekening houdend met verschillen qua verpakking) bij Albert Heijn in België uit de rekken genomen. Het gaat volgens de woordvoerster om eieren uit Nederland. Ook bij Albert Heijn is er geen probleem voor de bevoorrading, al zijn in de rekken wel grote gaten zichtbaar.

Delhaize "Voor de klanten is er dus geen reden tot bezorgdheid" Delhaize tot slot haalde woensdagochtend preventief één referentie eieren van het Delhaize-merk 365 uit de rekken, zegt woordvoerder Roel Dekelver. Het ging om de doos van twaalf medium eieren, die een te hoge concentratie aan fipronil zou kunnen bevatten. De maatregel kwam er volgens Dekelver op vraag van het federaal voedselagentschap FAVV, maar een acuut gevaar voor de volksgezondheid is er volgens Delhaize en het FAVV niet. "Voor de klanten is er dus geen reden tot bezorgdheid. Alle andere eieren in de Delhaize-winkels zijn veilig om te consumeren", klinkt het.



In de Belgische Carrefour-filialen werden geen eieren teruggeroepen. Wel werd van één van de 25 verkochte eiervariëteiten een bepaald lot uit de handel gehaald voor verdere analyse, legt woordvoerder Baptiste van Outryve uit. Uit die analyse bleek echter dat er geen probleem was voor de volksgezondheid. "Er zijn geen gevolgen voor onze klanten of voor de bevoorrading. De volgende loten van die soort worden zonder probleem weer verkocht", klinkt het.

Het is niet duidelijk of ook in Lidl en Aldi België eieren uit de rekken worden gehaald. Daar is voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar.