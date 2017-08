Gezinsbond pleit voor obesitastaks

SVM

Ongezonde producten moeten duurder zijn dan gezonde producten zoals vers fruit en groenten. De Gezinsbond pleit daarom voor de invoering van een voedsel- of obesitastaks. "Een uitgebreide taks op ongezonde voedingsmiddelen die door de producent betaald wordt", luidt het in een mededeling.

Eén van de elementen van het recente zomerakkoord van de regering-Michel is de uitbreiding van de taks op suikerhoudende dranken die twee jaar geleden werd ingevoerd. De taks zal voortaan ook gelden voor light- en zero-versies van frisdranken, met suikervervangers. De uitbreiding zou elk jaar 75 miljoen euro extra in het laatje moeten brengen, bovenop de ongeveer 40 miljoen euro die de suikertaks nu opbrengt.



Voor de Gezinsbond voldoen de suikertaks en de geplande uitbreiding om meerdere redenen niet. "De taks geldt bijvoorbeeld alleen voor dranken en de opbrengst dient louter om de algemene fiscale inkomsten op te krikken. Niet om een specifiek, coherent beleid rond gezonde voeding uit te werken", luidt het.



Verloren gelopen in de reclamejungle

De Gezinsbond wil daarom een voedsel- of obesitastaks die toegepast wordt op meerdere ongezonde ingrediënten: vet, zout en (verborgen) suikers. De taks houdt rekening met het feit dat niet alle ingrediënten dezelfde impact hebben op de gezondheid. De opbrengst wil de Gezinsbond gebruiken voor preventie bij kinderen, jongeren en maatschappelijk kwetsbare gezinnen én om een gezonde levensstijl te promoten.



Uit een enquête door de Gezinsbond bij ruim 2.000 gezinnen uit Vlaanderen en Brussel blijkt dat ze verloren lopen in de 'jungle' van gezondheidsclaims, reclameboodschappen en ingewikkelde etiketten. De bond pleit voor strengere regels voor de voedingsindustrie en de reclamesector, strengere regels voor de samenstelling van voedsel en duidelijke etiketten. Als bovendien het vermoeden bestaat dat voedingsadditieven negatieve gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid zouden die verboden moeten worden.