Brico zet spaaractie vroeger stop: doe-het-zelvers maken hun zegeltjes gewoon ZÉLF

LIEVE VAN BASTELAERE

1/08/17 - 06u48

© Jan Aelberts.

Doe-het-zelvers blijken niet alleen handig met hamer, plamuurmes en cirkelzaag, maar ook met het (na)maken van zegeltjes. Het zorgt ervoor dat Brico een spaaractie die nog tot 21 augustus zou lopen, vroegtijdig stopzet. Volgens Test-Aankoop is het de eerste keer dat een actie om die reden wordt afgebroken.

Bij Brico kreeg je de voorbije maand per aankoopschijf van 10 euro een zegeltje voor de actie 'Bestemming Brico'. Vijf zegels gaven recht op een aankoopbon van 5 euro. Tot sjoemelaars besloten om de klevertjes na te maken en op kaarten te plakken, waarna ze die probeerden in te ruilen in de doe-het-zelfwinkels. Hoe de nagemaakte zegels er precies uitzagen, wil operations-directeur Rudi Schautteet niet zeggen, maar ze waren naar verluidt wel makkelijk te herkennen. De fraude gebeurde op grote schaal, alsof er een professionele bende mee bezig was.



"Het ging niet om één winkel waar één boekje met valse zegels werd aangeboden", aldus Schautteet. "In meerdere filialen probeerden verschillende personen meerdere spaarkaarten in te wisselen. We weten niet wat de omvang van het probleem was, maar de schade kan oplopen tot in de tien- of zelfs honderdduizenden euro's. Daarom heeft de directie van Brico beslist om de actie nu al stop te zetten. We hebben ook een klacht ingediend tegen onbekenden. Niemand is op heterdaad betrapt, want zodra de kassierster achterdochtig werd, waren die fraudeurs natuurlijk al snel verdwenen."