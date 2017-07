Soepelere btw-regeling voor logistieke bedrijven

TK

29/07/17 - 08u26 Bron: Belga

De btw-regeling voor logistieke bedrijven wordt versoepeld, zodat de huurprijzen van opslagruimten kunnen zakken tot het niveau van onze buurlanden. Dat is een nieuwe maatregel die CD&V-vicepremier Kris Peeters in het groot zomerakkoord heeft laten opnemen, weet Het Belang van Limburg.

Op enkele specifieke uitzonderingen na wordt de verhuur van onroerende goederen in ons land vrijgesteld van btw. In de logistieke sector leidt dit al te vaak tot problemen: de verhuurder kan de btw op de oprichtings- of aankoopkosten van zijn te verhuren gebouw(en) niet recupereren, waardoor die btw-kosten zich opstapelen en hij die enkel als onderdeel van de huurprijs aan de huurder kan doorrekenen. In Nederland is dat niet het geval, waardoor de huurprijzen van dit soort opslagruimten er lager liggen en ons land dus concurrentieel nadeel ondervindt.



Bovendien gaf de btw-administratie een zeer strikte invulling aan de uitzondering: wie bergruimten voor de opslag van goederen verhuurt, wordt wél onderworpen aan btw. De voorwaarden zijn ook streng: het moet gaan om afzonderlijke gebouwen, en die gebouwen mogen voor niet meer dan 10 procent worden gebruikt.



Die regels worden nu versoepeld. "De strenge interpretatie van de btw-regeling voor logistieke bedrijven zorgt vandaag nog altijd voor een concurrentieel nadeel ten opzichte van de buurlanden. Dat pakken we nu met het zomerakkoord aan, waardoor bedrijven van hier en bedrijven die zich in ons land vestigen dat nadeel zien verdwijnen", zegt Kris Peeters, minister van Werk, aan de krant.