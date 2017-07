Belg renoveert te weinig

PHILIPPE GHYSENS

De Belg renoveert niet meer. Het aantal leningen voor een verbouwing is drastisch gedaald sinds een huis tien jaar oud moet zijn - en niet vijf - voor het gunstige btw-tarief van 6 procent. We moeten nochtans net méér renoveren, anders blijven onze huizen energie vreten.

De cijfers die de Beroepsvereniging van het Krediet gisteren bekend maakte, zijn alarmerend. We lenen nog volop voor het bouwen en kopen van huizen - die kredieten blijven fors stijgen. Maar de kredieten voor renovaties gaan pijlsnel omlaag. In een jaar tijd daalde het aantal leningen voor een verbouwing met meer dan 20 procent. En dat ondanks de lage rente, de fiscale voordelen en de meerwaarde die een verbouwing aan een woning geeft. Ook het aantal vergunningen voor renovaties zit in dalende lijn: in de eerste drie maanden van 2015 werden er in het Vlaamse Gewest nog 4.651 uitgereikt, in dezelfde periode in 2017 waren dat er nog maar 3.468.



Hogere btw

Vooral de hogere btw doet veel renovaties de das om: sinds 1 januari vorig jaar moet een gebouw tien jaar oud zijn opdat de eigenaar aanspraak kan maken op het tarief van 6 procent. Daarvoor was dat nog vijf jaar.



De Bouwfederatie is ongerust. "We moéten meer renoveren", zegt directeur Marc Dillen. "Tegen 2050 moeten alle woningen in Vlaanderen energie-efficiënt zijn. Om dat streefdoel te halen, zouden we 2,5 keer méér moeten renoveren. Maar dat ritme halen we niet. Hopelijk brengt de premieregeling die sinds 1 januari van kracht is, nieuwe stimulansen om mensen aan te sporen te verbouwen."



