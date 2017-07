Ministerraad keurt pensioenhervorming overheidspersoneel goed

kv

20/07/17 - 16u40 Bron: Belga

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine © photo news.

Het contractuele overheidspersoneel krijgt een nieuwe pensioenregeling. Een voorontwerp van wet van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) over de invoering van het "gemengd" pensioen voor die groep werknemers is vandaag in tweede lezing goedgekeurd in de ministerraad. De tekst maakt de weg vrij voor een aanvullend pensioen voor contractuelen.