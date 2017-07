Aftrek pensioensparen naar 1.200 euro op tafel

Bewerkt door: ib

19/07/17 - 04u45 Bron: Belga

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt. © photo news.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft een voorstel op de regeringstafel gelegd om pensioensparen fiscaal aantrekkelijker maken. Dat bericht De Tijd vandaag.

De maatregel past volgens de krant in de zoektocht van premier Charles Michel (MR) en zijn regeringspartners naar een compromis over een grote hervormingsagenda en een begrotingsakkoord.



Plafond ophogen

Wie aan pensioensparen doet, kan dit jaar 30 procent van zijn stortingen met een maximum van 940 euro aftrekken van zijn belastingen. De N-VA wil dat plafond volgens De Tijd optrekken tot 1.200 euro. Daardoor stijgt de maximale fiscale korting van de drie miljoen Belgen die aan pensioensparen doen van 282 euro naar 360 euro.



De maatregel kost de overheid ettelijke tientallen miljoenen euro's, maar hij moet de economie ten goede komen doordat de pensioenspaarfondsen het geld onder meer in aandelen beleggen.