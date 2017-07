"Huurwaarborg op drie maanden? Totaal onhaalbaar voor mensen met laag inkomen"

SVM

Het Netwerk tegen Armoede betreurt dat de Vlaamse regering beslist heeft om in het ontwerp van huurdecreet de huurwaarborg op de private markt te verhogen van 2 tot 3 maanden. Voor een huurwoning van 500 euro per maand moeten mensen dan 2.000 euro (3 maanden huurwaarborg + 1ste maand huur) ophoesten om nog maar een woning te kunnen beginnen huren. "Dat is totaal onhaalbaar voor mensen met een laag inkomen", klinkt het. De organisatie maakt zich dan ook grote zorgen. Over de waarborglening die dat probleem zou moeten ondervangen, is nog niets bekend. Goed dat de hogere huurwaarborg pas van kracht wordt als ook de waarborglening rond is, luidt het.